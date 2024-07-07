شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق "مرشدك الزراعي" يقدم أكثر من 2.9 مليون استشارة منذ انطلاقه والان نبدء بالتفاصيل

رفع كفاءة الزارعة

دعم الزراعة في السعودية

الدمام - شريف احمد - يقدم تطبيق "مرشدك الزراعي" الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدماته الإرشادية في مختلف المجالات الزراعية.ومن شأنها نقل مستوى الخدمات الزراعية في المملكة إلى أعلى مستوياتها من خلال 385 خبيرًا ومرشدًا ومهندسًا زراعيًّا.ويهدف التطبيق إلى رفع كفاءة الزارعة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، حيث قدم منذ إطلاقه أكثر من 2.9 مليون استشارة زراعية.ويتيح العديد من الخدمات لمستخدميه: المرشد الذكي وهي خدمة ذكاء اصطناعي تمكن المستخدمين من طلب الاستشارات في مختلف المجالات الزراعية من خلال محاكاة محادثة مع المستخدم بلغة طبيعية.وكذلك تقديم الحلول والتوجيهات من دون أي تدخل بشري، حيث بإمكان المستخدم أن يسأل عن نبات أو آفة لتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل.إضافةً إلى طلب التواصل المباشر والاستشارة، وزيارة مرشدين للموقع، وطلب تحاليل زراعية واستعراض نتائجها من خلال ربطه مع أنظمة المختبرات السعودية المعتمدة، كما يمكن للمستخدم حجز موعد في أحد المختبرات المتخصصة، وتحديد التاريخ والوقت الخاصين بالموعد.كما يقدم التطبيق خدمات الأرصاد لمساعدة المزارعين والمستثمرين بشكل يومي على هيئة رسائل وتنبيهات، ترسل من قبل مرشدي المنطقة عن التوقعات القادمة لكي يستفيد منها المزارعون.وجرى ربطه مع النظام الخاص بالمركز الوطني للأرصاد الجوية لتوقعات الطقس، وكذلك دليل خاص بالأسواق المركزية الحاضرة في المدن والمناطق والمحافظات التي تمكن المستخدم من الدخول على كل سوق، واستعراض جميع البيانات المتعلقة به.