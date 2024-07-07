شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعاقب ممارساً صحياً انسحب من مناوبته المحددة في المستشفى دون عذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن معاقبة أحد المخالفين في منطقة تبوك تأديبياً بشطب اسمه من سجل المرخص لهم، وعدم جواز التقديم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وغرامة مالية مقدارها 20,000 ريال، تودع في الخزينة العامة للدولة، وذلك بعد أن رصدت فرق الالتزام بالوزارة مخالفات جسيمة تتمثل في قيام الممارس الصحي المدعى عليه بالانسحاب من مناوبته المحددة من جدول المناوبات بالمستشفى بلا عذر مقبول.

وجاء القرار استناداً إلى المادة 32 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، فيما تمت إحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقه.

وشددت "وزارة الصحة" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية.

مما يذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة.