خلطة سحرية.. مكون طبيعي داخل كل منزل لفرد الشعر هيغنيكي تمامًا عن استخدام البروتين

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحصول على شعر صحي ومفرود يخلو من أي هيشان أو تشابكات هو حلم كل فتاة، لذلك يقوم الكثير من النساء بشراء الكثير من منتجات للعناية بالشعر تكون باهظة الثمن، وبطبيعة الحال تكون هذه الطريقة مكلفة لكثير منهم، بالأخص لأنها تحتاج للاستخدام لفترات طويلة من الزمن حتى تظهر نتيجة فعالة على الشعر، في حين أنه يوجد عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي تعطي نفس النتيجة خلال وقت قصير وبمكونات طبيعية غير ضارة بالشعر. تعتبر خلطة الموز لفرد الشعر من أقوى وأشهر الخلطات التي تساعد في الحصول على شعر ناعم وصحي، ويمكن تحضيرها في البيت بسهولة، وبمكونات متوفرة، وتتمثل في المكونات في؟ حبة موز ناضجة.

بياض بيضة.

4 ملاعق صغيرة زيت زيتون.

4 ملاعق صغيرة زيت اللوز. وبالنسبة لطريقة التحضير فتتميز بالسهولة كذلك طريقة التطبيق والاستخدام، وتتمثل طريقة التحضير والاستخدام في الخطوات التالية: نضع حبة موز في الكبة الكهربائية ونضيف بياض البيض والزيت ثم نخفق لمدة من الدقائق حتى نحصل على خليط متجانس وناعم.

يتم وضع الخليط على الشعر مع تمشيطه حتى يتغلل الخليط إلي جميع بصيلات الشعر ثم يتم تغطيته ويترك لمدة ساعة.

بعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء الدافئ والشامبو الخالي من السلفات.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر صحي، وذلك لاحتواء الموز على العناصر الغذائية والفيتامينات، كما أن الزيوت تجعل الشعر ناعم ومفرود. .

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