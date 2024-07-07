وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد الزهراني، أن المهرجان شارك به أكثر من 20 عارضًا وأسرة منتجة، من خلال تقديم العديد من الأصناف المميزة والمنتجات لما تمتلكه المنطقة من وفرة من محاصيل زراعة الفواكه.
وشهد المهرجان الذي استمر لمدة ثلاثة أيام زيارة أكثر من 5 آلاف شخص، فيما أقيمت العديد من ورش العمل الإرشادية والتوعوية وأكثر من 10 فعاليات ترفيهية.
وفي ختام المهرجان، تم تكريم المزارعين والجهات المشاركة والإعلاميين والأسر المنتجة وجميع المساهمين في إنجاح المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام مهرجان الفواكه بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.