إزالة 270 ألف م2 تعديات على الأراضي الحكومية

فرق رقابية
أوضحت الأمانة أنها تمكنت من إزالة 270.000 متر مربع من التعديات على أراضٍ ومزارع وغيرها، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية شهر يونيو 2024، وتوزعت مواقع تلك التعديات في مختلف نواحي ومخططات مكة المكرمة، وتمت إزالتها من خلال الفرق الرقابية في البلديات الفرعية، وبالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية.
وشملت التعديات 118.050 م2 مزارع مخالفة و39.555 م2 رضوم حجرية و5316 م2 أسوار أسمنتية و106.040 م2 عقوم ترابية و1644 م2 هناجر، ولا تزال فرق الأمانة التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الميدانية، لإزالة مثل هذه المخالفات.
رصد التجاوزات
شددت الأمانة على أنها لن تتهاون في أداء واجبها بكل ما لديها من الإمكانات والفرق الميدانية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأداء مهامها، لإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، ومراقبة جميع المواقع والمخططات السكنية والأحياء، ورصد التجاوزات والمخالفات، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية التي تشكل خطرًا بيئيًا وتخطيطيًا واقتصاديًا، مؤكدةً أنها ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر.
وحذرت الأمانة الجميع من السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية، وعدم البناء بطرق مخالفة، حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقا للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد «940» أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.
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