بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة

بدأت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة، الأحد، في استقبال طلبات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لموسم حج 1446. ودعت اللجنة الملاك والمستثمرين الراغبين في إصدار التصاريح لتقديم طلباتهم قبل نهاية فترة التقديم بنهاية شهر رجب المقبل، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الموجبة للتصريح، لضمان إنهاء إصدار التصاريح في الوقت المحدد.



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