5 ملايين مستفيد من خدمات حفظ الطعام

وأوضح مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي أن الجمعية وصلت إلى هذا الرقم القياسي مع انتهاء شهر ذي الحجة، بتقديم خدمات عديدة مثل: إفطار صائم في المسجد الحرام، وحفظ وتوزيع فائض الطعام في مكة والمدينة، وتوزيع السلال الغذائية واللحوم الطازجة والوجبات الساخنة والسقيا في محيط المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وفي المشاعر المقدسة وفي مساكن الحجاج، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين يمثل عدد الخدمات التي قدمتها الجمعية خلال هذا الموسم، كما أن الرقم يتضمن المستفيدين المكررين الذين استفادوا بشكل متكرر من الخدمات.
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