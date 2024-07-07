تأهيل طريق الشمال الدولي بطول 5.500م

تواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، تنفيذ مشروع تأهيل طريق الشمال الدولي داخل نطاق المحافظة، بطول 5.500 م، وإزالة الطبقات القديمة بالكامل ووضع طبقات من الأساس الحجري بسمك 20 سم.

وإجراء بعض التعديلات على تصميم الطريق بإضافة مسار يسمح للقادمين من طريق عرعر إلى حفر الباطن بالمرور دون التوقف عند الإشارات، وإنشاء حارات لدخول المحافظة من خلال جزيرة مثلثة بمنتصف الطريق لتنظيم حركة المرور، واستحداث دوار عند تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع الطريق الدولي مع مسار للوصول إلى شارع الستين والمناطق الاستثمارية.

وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة الطرق والارتقاء بجودة الحياة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.