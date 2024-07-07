مليونا عبوة ماء لزوار المسجد النبوي

من جهته، أوضح مدير فرع الجمعية بالمدينة المنورة، المهندس أنس الحربي، أن مبادرة «سقيا الماء» بدأت مع استقبال أوائل الوفود من حجاج بيت الله الحرام بعد إتمامهم نسك الحج، وقدومهم لزيارة المسجد النبوي، وتحظى بدعم وتمكين من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع جمعيات متخصصة في مجال الحج والعمرة والزيارة «جمعية سقيا، وجمعية ضيافة، وجمعية وفادة»، إذ تعمل على توفير عبوات المياه المبردة لضيوف الرحمن.
وأضاف: «المبادرة تهدف إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن بالتيسير والتسهيل عليهم في أداء مناسكهم، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تطوير وتحسين تجربة زوار المسجد النبوي الشريف»، مبينًا أن فرع الجمعية بالمدينة قدم أكثر من مليوني عبوة مياه مبردة لزوار المدينة المنورة بمنافذ القدوم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومراكز الاستقبال والترحيب حتى وداعهم سالمين غانمين بإذن الله، ومؤكدا أن هذه الجهود المبذولة تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.
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