توعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم ورشة عمل إرشادية عن «الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان» وذلك بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بفرع منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عبدالرحمن بن رجب المالكي أن المكتب يحتفي بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المشتركة بمشاركة عدة جهات؛ بهدف زيادة وعي مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافة إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المعدية.

وأكد أهمية دعم الخطط الوطنية للتنمية الصحية الواحدة من تنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

وبيّن «المالكي» أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل المزعم إقامتها خلال الفترة القادمة التي تقيمها المكاتب خدمة لمربي الماشية، وانطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها، والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذه الأمراض.