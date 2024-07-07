3 ملايين ريال لمخالفين في أسواق الرياض

وأوضح فرع بيئة الرياض، أن الجولات الرقابية والزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية أسفرت عن مصادرة 573071 كيلو جرامًا من اللحوم والخضروات والفواكه، وتوجيه 3099 إنذارًا، ورصد 2191 مخالفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3000000 ريال، وتم إتلاف 2604 رؤوس ماشية بشكل كلي، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن إجمالي المذبوحات خلال النصف الأول من عام 2024م تجاوزت 1250000 ألف رأس، بواقع 808215 رأس ضأن، و372214 من الماعز، و53136 من الجمال، و22654 من الأبقار.
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