3 ملايين ريال لمخالفين في أسواق الرياض

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، 14872 جولة رقابية، و86523 زيارة لأسواق النفع العام والمسالخ خلال النصف الأول من عام 2024، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من التزام الأسواق والمسالخ بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح فرع بيئة الرياض، أن الجولات الرقابية والزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية أسفرت عن مصادرة 573071 كيلو جرامًا من اللحوم والخضروات والفواكه، وتوجيه 3099 إنذارًا، ورصد 2191 مخالفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3000000 ريال، وتم إتلاف 2604 رؤوس ماشية بشكل كلي، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن إجمالي المذبوحات خلال النصف الأول من عام 2024م تجاوزت 1250000 ألف رأس، بواقع 808215 رأس ضأن، و372214 من الماعز، و53136 من الجمال، و22654 من الأبقار.