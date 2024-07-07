24 فعالية بصيف الرس

يقدم مهرجان صيف الرس الـ24 في منتزه المحفل، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم ممثلةً في بلدية محافظة الرس، ويمتد 45 يومًا، 24 فعالية وبرنامجا هادفا تستهدف شرائح المجتمع.

ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة مثل مسرح الطفل، وألعاب التحدي، وبيت الرعب، ومنطقة التسوق والترفيه، وغيرها من الفعاليات التي تواكب تطلعات الزوار.

وقد بلغ متوسط الحضور اليومي للمهرجان 2500 زائر، حيث يهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة، مما يعكس دور أمانة منطقة القصيم في تحقيق التنوع والشمول بالمهرجانات التي تشهدها المنطقة.