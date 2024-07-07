24 فعالية بصيف الرس

ويتضمن المهرجان فعاليات متنوعة مثل مسرح الطفل، وألعاب التحدي، وبيت الرعب، ومنطقة التسوق والترفيه، وغيرها من الفعاليات التي تواكب تطلعات الزوار.
وقد بلغ متوسط الحضور اليومي للمهرجان 2500 زائر، حيث يهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المنطقة، مما يعكس دور أمانة منطقة القصيم في تحقيق التنوع والشمول بالمهرجانات التي تشهدها المنطقة.
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