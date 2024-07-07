وشهدت الخطة التشغيلية كذلك إعلان تسيير 3.895 رحلة خلال موسم الحج بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%، حيث تم خلال هذا الموسم تسيير الرحلات بوتيرة تصاعدية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطة جدة الرئيسة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ليصل عدد الرحلات في وقت الذروة يوم الـ13 من شهر ذي الحجة إلى 131 رحلة، كان لمحطة مكة المكرمة النصيب الأكبر منها، تمثلت في مغادرة قطار كل 15 دقيقة باتجاه مختلف المحطات.
وقامت سار بالتعاون مع عدد من الشركاء بتفعيل مبادرة نقل الحجاج بدون حقائب من محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وصولاً إلى محطة مكة المكرمة، لعشرات الآلاف من الحجاج لأول مرة، حيث يصل الحاج إلى المطار ومنه للقطار مباشرة، ويتم نقل حقائبه إلى مقر سكنه دون الحاجة لاصطحابها معه أثناء تنقله بالقطار.
كانت هذه تفاصيل خبر %42 زيادة في نقل المسافرين بقطار الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.