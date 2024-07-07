تكثيف الجهود لإخماد حريق عقبة الباحة

تابع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، الحريق الذي نشب في أحد الجبال المحاذية لطريق عقبة الباحة، حيث تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الذي أسهمت الرياح النشطة في سرعة انتشاره دون وجود إصابات.

ووجه بدعم فرق الدفاع المدني من خلال مشاركة جميع الجهات الحكومية أعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية لتكثيف الجهود الرامية إلى سرعة إخماد الحريق، كما وجه مدير الدفاع المدني بالمنطقة بمتابعة جميع الإجراءات النظامية لمعرفة مسببات الحريق.

يذكر أن فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل ميدانيًا على إخماد الحريق الذي نشب في جبال عقبة الباحة، وانتشر بفعل الرياح والحشائش منذ عصر الجمعة.