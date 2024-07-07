شكرا لقرائتكم خبر حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة حملة موسعة لإزالة عدد من التعديات والإحداثيات غير النظامية، والمقامة على أراض حكومية من بعض المخالفين، الذين لا يحملون صكوكا شرعية وبطرق عشوائية، في بعض المواقع بمكة المكرمة، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الأمانة بأنها تمكنت من إزالة 270 ألف متر مربع من التعديات على أراض ومزارع وغيرها، خلال الأشهر الـ3 الماضية حتى نهاية يونيو 2024، إذ توزعت مواقع تلك التعديات في مختلف نواحي ومخططات مكة المكرمة، وتمت إزالتها خلال الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية، وبالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية.

وشملت التعديات 118.050 م2 مزارع مخالفة، و39,555 م2 رضوم حجرية، و5316 م2 أسوار اسمنتية، و106,040 م2 عقوم ترابية، و1644 م2 هناجر.

فيما لا تزال فرق الأمانة التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الميدانية لإزالة مثل هذه المخالفات.

وأكدت الأمانة، أنها لن تتهاون في أداء واجبها بكل ما لديها من الإمكانات والفرق الميدانية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، ومراقبة جميع المواقع والمخططات السكنية والأحياء، ورصد التجاوزات والمخالفات، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، التي تشكل خطرا بيئيا وتخطيطيا واقتصاديا. مؤكدة أنها ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر.

حجم التعديات

270 ألف م2 مساحة التعديات

118.050 م2 مزارع مخالفة

39,555 م2 رضوم حجرية

5316 م2 أسوار اسمنتية

106,040 م2 عقوم ترابية

1644 م2 هناجر