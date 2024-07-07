شكرا لقرائتكم خبر حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة بأنها تمكنت من إزالة 270 ألف متر مربع من التعديات على أراض ومزارع وغيرها، خلال الأشهر الـ3 الماضية حتى نهاية يونيو 2024، إذ توزعت مواقع تلك التعديات في مختلف نواحي ومخططات مكة المكرمة، وتمت إزالتها خلال الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية، وبالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية.
وشملت التعديات 118.050 م2 مزارع مخالفة، و39,555 م2 رضوم حجرية، و5316 م2 أسوار اسمنتية، و106,040 م2 عقوم ترابية، و1644 م2 هناجر.
فيما لا تزال فرق الأمانة التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الميدانية لإزالة مثل هذه المخالفات.
وأكدت الأمانة، أنها لن تتهاون في أداء واجبها بكل ما لديها من الإمكانات والفرق الميدانية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، ومراقبة جميع المواقع والمخططات السكنية والأحياء، ورصد التجاوزات والمخالفات، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، التي تشكل خطرا بيئيا وتخطيطيا واقتصاديا. مؤكدة أنها ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر.
حجم التعديات
270 ألف م2 مساحة التعديات
118.050 م2 مزارع مخالفة
39,555 م2 رضوم حجرية
5316 م2 أسوار اسمنتية
106,040 م2 عقوم ترابية
1644 م2 هناجر
كانت هذه تفاصيل خبر حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.