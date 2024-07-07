قطار الحرمين ينقل مليون مسافر خلال موسم الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن قيام قطار الحرمين السريع بنقل نحو مليون وسبعين ألف مسافر خلال موسم الحج، بزيادة تجاوزت 42% مقارنة بموسم حج لعام 1444 هـ، حيث جاء ذلك في ظل إعلان نجاح خطة تشغيل قطار الحرمين السريع لموسم الحج.

وشهدت الخطة التشغيلية كذلك إعلان تسيير 3,895 رحلة خلال موسم الحج بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%، حيث تم خلال هذا الموسم تسيير الرحلات بوتيرة تصاعدية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة جدة الرئيسة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ليصل عدد الرحلات في وقت الذروة يوم 13 من ذي الحجة إلى 131 رحلة، كان لمحطة مكة المكرمة النصيب الأكبر منها، تمثلت في مغادرة قطار كل 15 دقيقة باتجاه مختلف المحطات.

وفعلت سار بالتعاون مع عدد من الشركاء مبادرة نقل الحجاج دون حقائب من محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وصولا إلى محطة مكة المكرمة، لعشرات الآلاف من الحجاج للمرة الأولى، حيث يصل الحاج إلى المطار ومنه للقطار مباشرة، ويتم نقل حقائبه إلى مقر سكنه دون الحاجة لاصطحابها معه أثناء تنقله بالقطار.

قطار الحرمين في الحج: