شكرا لقرائتكم خبر روبوتات دينية ذكية لدعم الخدمات في موسم العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إطلاق عدد من الروبوتات الدينية الذكية التي تسهم في تقديم الخدمة للقاصدين بشكل فعال في المسجد الحرام والمسجد النبوي، للتسهيل على ضيوف الرحمن، والوصول للخدمات في كل الأوقات.

ودشنت الرئاسة خطة موسم العمرة الجديد، التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة، لإثراء تجربة القاصدين والمعتمرين والزائرين، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم، من خلال حزمة من مئات المبادرات والبرامج العلمية الدينية طوال موسم العمرة، واستقطاب الآلاف من المتطوعين في الحرمين الشريفين.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس خلال تدشينه للخطة بمكتبه، أن الخطة تهدف لتعزيز مكامن القوة في موسم العمرة، مع تعظيم مفهوم خدمة المعتمر والعناية به، كونه شعارا محوريا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة العمرة، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح، مبينا أن مدة الخطة التشغيلية لموسم العمرة في الحرمين تستغرق 9 أشهر.

الخطة تتضمن: