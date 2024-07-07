شكرا لقرائتكم خبر وجبات مجانية لـ5 ملايين شخص خلال شهرين بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت جمعية إكرام لحفظ الطعام خدماتها لنحو 5 ملايين زائر من ضيوف الرحمن والمستفيدين من بداية ذي القعدة وحتى نهاية ذي الحجة، في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي، أن الجمعية وصلت إلى هذا الرقم القياسي مع انتهاء شهر ذي الحجة، بتقديم خدمات عديدة مثل: إفطار صائم في المسجد الحرام، وحفظ وتوزيع فائض الطعام في مكة والمدينة، وتوزيع السلال الغذائية واللحوم الطازجة والوجبات الساخنة والسقيا في محيط المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وفي المشاعر المقدسة وفي مساكن الحجاج، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين يمثل عدد الخدمات التي قدمتها الجمعية خلال هذا الموسم، كما أن الرقم يتضمن المستفيدين المكررين الذين استفادوا بشكل متكرر من الخدمات.

وبين أن الجمعية قامت بتوزيع 17 ألف وجبة ساخنة ضمن مشروع الإطعام الشمولي، وتوزيع مليون عبوة ماء بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن «أحد برامج الرؤية» ودعم من منصة إحسان، كما أبرمت اتفاقيات عديدة من بينها 50 اتفاقية مع مؤسسات وشركات حجاج الداخل؛ بهدف حفظ فائض الطعام.

خدمات الجمعية: