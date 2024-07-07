وجبات مجانية لـ5 ملايين شخص خلال شهرين بمكة

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وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي، أن الجمعية وصلت إلى هذا الرقم القياسي مع انتهاء شهر ذي الحجة، بتقديم خدمات عديدة مثل: إفطار صائم في المسجد الحرام، وحفظ وتوزيع فائض الطعام في مكة والمدينة، وتوزيع السلال الغذائية واللحوم الطازجة والوجبات الساخنة والسقيا في محيط المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وفي المشاعر المقدسة وفي مساكن الحجاج، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين يمثل عدد الخدمات التي قدمتها الجمعية خلال هذا الموسم، كما أن الرقم يتضمن المستفيدين المكررين الذين استفادوا بشكل متكرر من الخدمات.
وبين أن الجمعية قامت بتوزيع 17 ألف وجبة ساخنة ضمن مشروع الإطعام الشمولي، وتوزيع مليون عبوة ماء بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن «أحد برامج الرؤية» ودعم من منصة إحسان، كما أبرمت اتفاقيات عديدة من بينها 50 اتفاقية مع مؤسسات وشركات حجاج الداخل؛ بهدف حفظ فائض الطعام.
خدمات الجمعية:
- إفطار صائم
- في المسجد الحرام
- حفظ وتوزيع
- فائض الطعام
- توزيع السلال
- الغذائية واللحوم
- توزيع الوجبات الساخنة والسقيا
- 17 ألف متطوع ومتطوعة بالجمعية
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