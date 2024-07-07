شكرا لقرائتكم خبر كسوة جديدة للكعبة بـ1000 كجم من الحرير الخام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تستهلك 1000 كجم من الحرير الخام و120 كجم من أسلاك الذهب، غيرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، وذلك من خلال فريق عمل من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يبلغ عدده 159 صانعا يقومون بتنفيذ عملية التغيير، وموزعون على جوانب وسطح الكعبة المشرفة حسب الاختصاص، حيث بدأ الفريق بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها. وجرى تركيب الكسوة الجديدة، التي يبلغ وزنها 1350 كجم، وارتفاعها 14 م، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدا لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإنزال الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حلت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، تلاها إنزال الجنب القديم من أسفل ويبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جنب إلى أن اكتملت الكسوة ثم بعدها وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته. الكسوة الجديدة: تستهلك 1000 كجم من الحرير الخام.

120 كجم من أسلاك الذهب.

100 كجم من أسلاك الفضة.

16 قطعة لحزام كسوة الكعبة المشرفة.

سبع قطع تحت الحزام.

17 قنديلا تحوي مخطوطات للأدعية.

5 حليات تزين ميزاب الكعبة والحجر الأسود.

كانت هذه تفاصيل خبر كسوة جديدة للكعبة بـ1000 كجم من الحرير الخام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.