90 % نسبة رضا الحجاج عن الخدمات في الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت نسبة رضا الحجاج عن الخدمات في الحرمين الشريفين 90 %، وفقا لدراسة استقصائية استبيانية. وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة نجحت في تقديم أفضل الخدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية، وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة. وقد خلصت دراسة استقصائية استبيانية أعدتها الرئاسة ووزعتها على مختلف شرائح من ضيوف الرحمن حول قياس رضا الحجاج عن الخدمات الدينية المقدمة لهم في الحرمين خلال موسم الحج؛ إلى أن رئاسة الشؤون الدينية نجحت بنسبة 90% تحقيق رضا ضيوف الرحمن وضمان تقديم خِدمات دينية معيارية محوكمة؛ بمهنية وعمل مؤسسي؛ يليق بجهود المملكة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وإبراز دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن، في بيئة وسطية دينية مثرية، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات وتم جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية في الدراسة من أجل الوصول إلى صورة متكاملة عن واقع رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم في الحرمين خلال الحج. أبرز نقاط النجاح: تقديم خدمات دينية معيارية محوكمة.

إبراز دورها الريادي في خدمة الحجاج.

دعم بيئة وسطية دينية مثرية.

تعزيز نقاط القوة والإبداع.

تجويد المخرجات في الحرمين.

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