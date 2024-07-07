شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مواعيد استلام المشاركات بجائزة مكين لمكافحة التدخين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الجائزة العربية لمكافحة التدخين "مكين" عن موعد الحفل الختامي للجائزة لهذا العام بدورتها الثانية ليكون بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر 2024م وذلك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقال المشرف العام على الجائزة د. ماجد المنيف أن الموعد الأقصى لاستقبال المشاركات بمسارات الجائزة المختلفة هو الأول من شهر نوفمبر 2024م يتم بعدها فرز المشاركات ومراجعتها من لجنة التحكيم بالجائزة.
ويمكن للراغبين في المشاركة بالتسجيل على موقع الجائزة أو مباشرةً على الرابط.
جدير بالذكر، أنه تم انطلاق النسخة الثانية من الجائزة العربية لمكافحة التدخين في مدينة الرياض خلال شهر مايو الماضي، وذلك بإقامة ملتقى تعريفي بالجائزة وسط حضور كوكبة من المسؤولين والمتخصصين في المجال، وبمشاركة من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة واستضافة من جمعية نقاء.
وتضم الجائزة العربية لمكافحة التدخين العديد من المسارات من أبرزها أفضل فلم توعوي وأفضل قصيدة وأفضل صورة ورسمة وأفضل نص مسرحي ومسار خاص بأفضل الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية بالإضافة الى المسارات الموجهة للقطاعات مثل: (أفضل جامعة بلا تدخين، أفضل مشروع مدرسي، وأفضل خدمات المساعدة على الاقلاع عن التدخين) بالإضافة لعدد من المسارات الأخرى.
وقال المشرف العام على الجائزة د. ماجد المنيف أن الموعد الأقصى لاستقبال المشاركات بمسارات الجائزة المختلفة هو الأول من شهر نوفمبر 2024م يتم بعدها فرز المشاركات ومراجعتها من لجنة التحكيم بالجائزة.
ويمكن للراغبين في المشاركة بالتسجيل على موقع الجائزة أو مباشرةً على الرابط.
جدير بالذكر، أنه تم انطلاق النسخة الثانية من الجائزة العربية لمكافحة التدخين في مدينة الرياض خلال شهر مايو الماضي، وذلك بإقامة ملتقى تعريفي بالجائزة وسط حضور كوكبة من المسؤولين والمتخصصين في المجال، وبمشاركة من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة واستضافة من جمعية نقاء.
وتضم الجائزة العربية لمكافحة التدخين العديد من المسارات من أبرزها أفضل فلم توعوي وأفضل قصيدة وأفضل صورة ورسمة وأفضل نص مسرحي ومسار خاص بأفضل الحلول الرقمية والتطبيقات الذكية بالإضافة الى المسارات الموجهة للقطاعات مثل: (أفضل جامعة بلا تدخين، أفضل مشروع مدرسي، وأفضل خدمات المساعدة على الاقلاع عن التدخين) بالإضافة لعدد من المسارات الأخرى.