شكرا لقرائتكم خبر عن "هدية" تقدم أكثر من مليوني عبوة ماء لزوار المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية فرع المدينة المنورة، أكثر من مليوني عبوة مياه صحية مبردة على ضيوف الرحمن، ضمن مبادرة "سقيا الماء" التي تأتي تحت إشراف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة، وتهدف إلى توفير المياه الباردة وتخفيف حرارة الجو على زوار المسجد النبوي.

وأوضح مدير فرع الجمعية بالمدينة المنورة المهندس أنس الحربي أن مبادرة "سقيا الماء" بدأت مع استقبال أوائل الوفود من حجاج بيت الله الحرام بعد إتمامهم نسك الحج، وقدومهم لزيارة المسجد النبوي، وتحظى المبادرة بدعم وتمكين من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي الشريف، بالتعاون مع جمعيات متخصصة في مجال الحج والعمرة والزيارة " جمعية سقيا، وجمعية ضيافة، وجمعية وفادة" تعمل على توفير عبوات المياه المبردة لضيوف الرحمن.

وقال "إن المبادرة تهدف إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن بالتيسير والتسهيل عليهم في أداء مناسكهم، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تطوير وتحسين تجربة زوار المسجد النبوي الشريف، مبينًا أن فرع الجمعية بالمدينة قدم أكثر من مليوني عبوة مياه مبردة لزوار المدينة المنورة من منافذ القدوم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومراكز الاستقبال والترحيب وحتى وداعهم سالمين غانمين بإذن الله" ، مؤكداً أن هذه الجهود المبذولة تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.