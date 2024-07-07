150 مشروعا تنمويا بحاضرة الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن استهداف 150 موقعًا ضمن المشاريع التنموية والتطويرية في حاضرة الدمام، والجاري تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الميلادي الجاري 2024.

وأوضحت الأمانة أن المشاريع التنموية والتطويرية تشمل تأهيل 36 حيًا، وتطوير الطرق المحورية والرئيسية بحاضرة الدمام، التي تضم أكثر من 65 طريقًا بطول إجمالي يزيد عن 150 ألف متر، ومساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، إضافة إلى مشاريع شبكة مسارات ومحطات النقل العام، وتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق وذلك للحد من الاختناقات وتقديم المعالجات والحلول المرورية المختلفة التي تشمل تطوير التقاطعات وإلغاء 20 إشارة مرورية؛ بهدف تعزيز معدلات السلامة المرورية.

وأكدت الأمانة أن هذه المشاريع التنموية تسهم في تحقيق أهداف الأنسنة وتحسين المشهد الحضري، حيث تضم المشاريع تنفيذ عدد من الحدائق العامة والساحات، والمناطق المفتوحة، ومضامير المشي والواجهات البحرية والكورنيش.