برنامج لصحة المستهلك بالطائف

خصصت أمانة الطائف برنامجًا رقابيًا لأكثر من 16 ألف مرفق تجاري وصحي على مداخل ومخارج الطائف والمواقع السياحية، لمواكبة التدفق السياحي المكثف على المحافظة من المصطافين والزوار القادمين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ، والمجموعات السياحية القادمة من العديد من دول العالم.

وتمّ تسيير فرق رقابية متخصصة في تأمين سلامة الغذاء، وتوفير النظافة، للحفاظ على الصحة العامة للسكان والزوار، من خلال تعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة.

وشمل البرنامج الرقابي جميع المرافق التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك بالمواقع المختلفة التي يكثر ارتياد المصطافين لها، إضافة إلى المنشآت التي تخدم المنتجعات والفلل والنزل السياحية، والمحال التي تخدم رواد الحدائق والمتنزهات العامة والمواقع البيئية في المرتفعات والمتنفسات البرية.

وجرى خلال الأيام الماضية ضبط العديد من المخالفات والتجاوزات، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية المحدثة على المخالفين مع وضع المنشآت المخالفة تحت الرقابة الدورية لضمان عدم تكرار المخالفات، كما تم رصد ملاحظات مختلفة على المنشآت الصحية التي لها علاقة بصحة الزوار والسياح، ووجه المراقبون لها إنذارات لمعالجة الأوضاع قبل تطبيق أي عقوبات نظامية في حال عدم التجاوب.

ويغطي البرنامج الرقابي البلدي الموسمي الأسواق والمراكز التجارية ومحال التموينات الغذائية والمطاعم والمطابخ والكافتيريات والمخابز والمغاسل وصالونات الحلاقة، ومنشآت تداول اللحوم الحمراء والبيضاء، وكل المرافق التي تمس صحة المواطن والمقيم على مدار الساعة.