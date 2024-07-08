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مراقبة جمع وصرف التبرعات بالمنظمات غير الربحية

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد تكثيف الرقابة على جمع وصرف التبرعات لمنع استغلال المنظمات غير الربحية، أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نمو القطاع في النصف الأول من 2024، إذ شهد القطاع تسجيل 46 جمعية أهلية و5 مؤسسات أهلية، و10 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,942 منظمة، فيما شهد القطاع تنامي أعداد المتطوعين ليبلغ 105 آلاف متطوع.

ونوه المركز بالجهود المبذولة في موسم الحج من جميع جهات منظومة القطاع غير الربحي، التي أسهمت بالتعاون مع منظومة الحج والعمرة وجميع الجهات، في تيسير أداء المناسك لقرابة مليوني حاج من حجاج بيت الله الحرام.

وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز، أشار إلى ما أصدره حديثا من قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، إذ أصدر المركز إنذارا بحق جمعية أهلية، وقرار عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقراري إعادة تشكيل مجلسي إدارة موقتين، وإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، وإصدار مخالفتي جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية.

كما وأعلن المركز في الشهر الماضي إحالته 11 مؤثرا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، إذ أعلنوا تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة.

القطاع غير الربحي في 2024

  • 105 آلاف متطوع في القطاع
  • 4,942 إجمالي عدد المنظمات
  • 5 مؤسسات أهلية
  • 10 صناديق عائلية
  • 46 جمعية أهلية تم تسجيلها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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