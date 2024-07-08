شكرا لقرائتكم خبر مراقبة جمع وصرف التبرعات بالمنظمات غير الربحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوه المركز بالجهود المبذولة في موسم الحج من جميع جهات منظومة القطاع غير الربحي، التي أسهمت بالتعاون مع منظومة الحج والعمرة وجميع الجهات، في تيسير أداء المناسك لقرابة مليوني حاج من حجاج بيت الله الحرام.
وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز، أشار إلى ما أصدره حديثا من قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، إذ أصدر المركز إنذارا بحق جمعية أهلية، وقرار عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقراري إعادة تشكيل مجلسي إدارة موقتين، وإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، وإصدار مخالفتي جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية.
كما وأعلن المركز في الشهر الماضي إحالته 11 مؤثرا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، إذ أعلنوا تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة.
القطاع غير الربحي في 2024
- 105 آلاف متطوع في القطاع
- 4,942 إجمالي عدد المنظمات
- 5 مؤسسات أهلية
- 10 صناديق عائلية
- 46 جمعية أهلية تم تسجيلها
كانت هذه تفاصيل خبر مراقبة جمع وصرف التبرعات بالمنظمات
غير الربحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.