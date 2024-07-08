9 ملايين ريال جوائز للفائزين في مسابقة المهارات الثقافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت وزارتا الثقافة والتعليم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة المهارات الثقافية من طلبة التعليم العام، وذلك في حفل ختامي أقيم أمس في قاعة أرينا الرياض للمعارض، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ونائب وزير الثقافة حامد فايز، وجمع من المسؤولين في كلا الوزارتين، وعدد من رواد الثقافة والفن بالمملكة، وأولياء أمور الطلبة الفائزين في المسابقة.

وشهد الحفل الإعلان عن أسماء الطلبة الفائزين والذي كرموا بجوائز المسابقة البالغة تجاوزت قيمتها الإجمالية 9 ملايين ريال.

وألقى نائب وزير الثقافة كلمة وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان في مستهل الحفل قال فيها «بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نحتفي اليوم بتكريم الفائزين بجائزة مسابقة المهارات الثقافية في ليلة ثقافية، نجومها الطلاب والطالبات، الذين أكدوا من خلال مشاركاتهم أن مستقبل القطاعات الثقافية واعد ومزدهر».

وأضاف «التعليم أساس رحلتنا لبناء قدراتنا الثقافية، وقد توجت شراكاتنا الاستراتيجية مع منظومة التعليم بمنجزات عدة تدعو للفخر والاعتزاز، وتؤكد على أهمية تعزيزها والذهاب بها إلى آفاق أكبر».

وتخلل الحفل توقيع 3 اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين يمثلون دعما أساسيا لأصحاب المواهب المميزة، جاءت أولاها مع شركة مانجا العربية المحدودة الرائدة في صناعة المحتوى الإبداعي، وإنتاج ونشر القصص المصورة العربية واليابانية.

أما الاتفاقية الثانية فكانت مع شركة أنغامي السعودية، الرائدة في مجال الموسيقى الرقمية، والتي ستقدم للفائزين في مساري الغناء والعزف ألبومات غنائية مصغرة تضم كل منها 4 أغان، إلى جانب إقامة معسكر تدريبي متخصص يركز على صقل مهاراتهم.

في حين كانت الاتفاقية الثالثة مع شركة MBC ميديا سوليوشنز المحدودة، والتي ستفتح أبوابها لاستضافة المواهب المميزة في أكاديمية MBC للتدريب.

الجوائز شملت: