شكرا لقرائتكم خبر ملتقى خليجي ينادي بتعميق مكانة الشعر في الثقافة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش ملتقى الشعر الخليجي 2024 في دورته الـ13 بمحافظة الطائف على مدى يومين تعزيز التواصل الثقافي وإعلاء قيم الشعر، وتأكيد أهمية اللغة العربية الفصحى في المنطقة، وتعميق الشعور بمكانة ودور الشعر في الثقافة الوطنية الخليجية.

واختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فعاليات ملتقى الشعر الخليجي 2024، وذلك بمشاركة عدد من الشعراء والنقاد والمختصين والمهتمين من دول مجلس التعاون، الذين أثروا الفعاليات بنصوصهم الشعرية وآرائهم وأفكارهم النيرة حول الشعر العربي.

كما أسهم الملتقى في فرز الأصوات الشعرية الجديدة في كل دولة من دول المجلس، وإبراز المتميز منها، فضلا عن التعرف على ظواهر واتجاهات حركة الشعر المعاصر في الدول الأعضاء، وتعميق الدراسات التحليلية والنقدية حول حركة الشعر العربي في دول المجلس.

وشهد الملتقى 5 أمسيات شعرية شارك فيها 12 شاعرا من دول مجلس التعاون الخليجي، مقدمين قصائد تنوعت بين الكلاسيكي والمعاصر، مجسدة معاني الإخاء والوحدة بين دول مجلس التعاون، والتقارب الثقافي بين شعوب المجلس.

وصاحب الملتقى ندوة فكرية ناقشت قضايا وهموم وظواهر الشعر العربي المعاصر.

موضوعات الندوة الفكرية: