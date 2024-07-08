شكرا لقرائتكم خبر إتاحة 4 تصاريح ثقافية عبر منصة «أبدع» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة الثقافة 4 تصاريح ثقافية عبر المنصة الالكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية «أبدع»، تقدمها 3 هيئات ثقافية، هي: هيئة الفنون البصرية، وهيئة الأزياء، وهيئة الأدب والنشر والترجمة؛ وذلك في سياق جهود الوزارة لتمكين المنشآت الثقافية من الحصول على هذه التصاريح، وتقديم عروض متنوعة وفق اشتراطات تحددها الهيئات الثقافية، بما يسهم في الارتقاء بالعروض الثقافية في المملكة، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جوانبها الثقافية.

وتشمل التصاريح الأربعة، تصريحا لإقامة عرض أزياء تقدمه هيئة الأزياء، إضافة إلى تصريح إقامة عرض فن بصري، الذي نقل من وزارة الإعلام إلى هيئة الفنون البصرية؛ وتصريح الأمسية الشعرية، وتصريح الندوة الأدبية اللذين نقلا من وزارة الإعلام إلى هيئة الأدب والنشر والترجمة.

ودعت الراغبين في الحصول على هذه التصاريح إلى تقديم طلب من خلال المنصة الالكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية «أبدع»، وذلك عبر الرابط الالكتروني: www.abdea.moc.gov.sa .