إتاحة 4 تصاريح ثقافية عبر منصة «أبدع»

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وتشمل التصاريح الأربعة، تصريحا لإقامة عرض أزياء تقدمه هيئة الأزياء، إضافة إلى تصريح إقامة عرض فن بصري، الذي نقل من وزارة الإعلام إلى هيئة الفنون البصرية؛ وتصريح الأمسية الشعرية، وتصريح الندوة الأدبية اللذين نقلا من وزارة الإعلام إلى هيئة الأدب والنشر والترجمة.
ودعت الراغبين في الحصول على هذه التصاريح إلى تقديم طلب من خلال المنصة الالكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية «أبدع»، وذلك عبر الرابط الالكتروني: www.abdea.moc.gov.sa .
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