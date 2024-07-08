شكرا لقرائتكم خبر طلاب «جيل البحث والابتكار» يتعرفون على التقنيات الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة أمس الأول الطلبة الموهوبين المشاركين في برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2024، بهدف التعرف على مركز «استدامة» والاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية والمرافق البحثية والأبحاث التي ينفذها لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في نقل المعرفة، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030م.

واستعرض منسوبو المركز للطلبة والطالبات المشاركين شرحا وافيا ومفصلا حول العديد من ما يقدمه المركز من البرامج والمشاريع، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوظيف التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تحسين الممارسات الزراعية.

يشار إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» أطلقت برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2024، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وذلك بمشاركة أكثر من 90 طالبا وطالبة من الموهوبين في المملكة.