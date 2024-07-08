طلاب «جيل البحث والابتكار» يتعرفون على التقنيات الزراعية

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واستعرض منسوبو المركز للطلبة والطالبات المشاركين شرحا وافيا ومفصلا حول العديد من ما يقدمه المركز من البرامج والمشاريع، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوظيف التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تحسين الممارسات الزراعية.
يشار إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» أطلقت برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2024، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وذلك بمشاركة أكثر من 90 طالبا وطالبة من الموهوبين في المملكة.
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