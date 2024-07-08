شكرا لقرائتكم خبر 11 دبلوما أكاديميا ومهنيا بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدرجت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 11 برنامجا أكاديميا ومهنيا لدرجة الدبلوم، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 1446، ضمن سعي الكلية لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل المتجددة. وشملت البرامج الأكاديمية التي تمنح درجة الدبلوم: برنامج العلاقات العامة، برنامج إدارة الموارد البشرية، برنامج فن الطهي، برنامج اللغة الصينية للأعمال، برنامج الضيافة الجوية. فيما تضمنت البرامج المهنية: برنامج المبيعات، برنامج الأمن والسلامة المهنية، برنامج رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى عدد من البرامج الأكاديمية بنظام (التعليم عن بعد)، وهي: برنامج التسويق، برنامج البرمجة، برنامج المحاسبة.

كانت هذه تفاصيل خبر 11 دبلوما أكاديميا ومهنيا بجامعة الأميرة نورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.