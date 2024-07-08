بدء القبول للبكالوريوس والدبلوم بجامعة تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك دليل ومواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي المقبل 1446هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، حيث سيبدأ التقديم من اليوم و حتى الأحد المقبل، فيما ستعلن نتائج القبول للمرحلة الأولى الأحد 15 / 1 / 1446هـ، كما سيتم الإعلان عن نتائج القبول للمرحلة الثانية وفق المقاعد الشاغرة الأحد 22 / 1 / 1446هـ. واستحدثت الجامعة تخصصات نوعية وجديدة هذا العام وهي: بكالوريوس الهندسة المدنية للطالبات، دبلوم إدارة المحميات للطلاب والطالبات، دبلوم الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها والدراسات البيئية للطلاب والطالبات، إضافة إلى التوسع في القبول في تخصصات السياحة والضيافة من خلال كلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه.

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