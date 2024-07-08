3 عقوبات لتشكيل عصابي سرق كيابل كهرباء

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وظهر خلال إجراءات التحقيق أن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمون تمثل في سرقتهم كيابل كهربائية وإخفائها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض، تمهيدا لبيعها.
وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن 10 سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
العقوبات المقررة:
- إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
- تقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم.
- أحكام قضائية تصل إلى السجن 10 سنوات.
- إلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة.
- إبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
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