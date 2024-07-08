شكرا لقرائتكم خبر 3 عقوبات لتشكيل عصابي سرق كيابل كهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما صدرت 3 عقوبات بحقهم، أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية.

وظهر خلال إجراءات التحقيق أن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمون تمثل في سرقتهم كيابل كهربائية وإخفائها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض، تمهيدا لبيعها.

وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن 10 سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.

العقوبات المقررة: