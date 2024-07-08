دعوات التنحي تلاحق بايدن.. وهاريس جاهزة

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وتتسع دائرة الديمقراطيين الذين يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، رغم محاولة فريقه السيطرة على التداعيات التي خلفها الظهور السيئ في المناظرة الأولى أمام منافسه الجمهوري دونالد ترمب.
ورأت تقارير أمريكية أن محاولة بايدن تحسين صورته خلال ظهوره في تجمع انتخابي ومقابلة تلفزيونية، لم تنجح في تهدئة الذعر في صفوف الديمقراطيين.
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لماذا يدعم الديمقراطيون هاريس؟
- 31 % من الناخبين يفضلونها على حاكم كاليفورنيا.
- الحالة الصحية التي ظهر عليها بايدن أخيرا.
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