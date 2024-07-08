شكرا لقرائتكم خبر دعوات التنحي تلاحق بايدن.. وهاريس جاهزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تلاحق دعوات التنحي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، تبدو نائبته كامالا هاريس جاهزة تماما لتلقي ترشيح الديمقراطيين خلال الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل، ومنافسة الرئيس السابق دونالد ترمب على حكم الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الـ4 المقبلة.

وتتسع دائرة الديمقراطيين الذين يطالبون بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، رغم محاولة فريقه السيطرة على التداعيات التي خلفها الظهور السيئ في المناظرة الأولى أمام منافسه الجمهوري دونالد ترمب.

ورأت تقارير أمريكية أن محاولة بايدن تحسين صورته خلال ظهوره في تجمع انتخابي ومقابلة تلفزيونية، لم تنجح في تهدئة الذعر في صفوف الديمقراطيين.

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