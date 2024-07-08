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اعتداء على برلماني يثير الغضب بالعراق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أثار اعتداء على نائب مجلس النواب العراقي الغضب داخل البرلمان، بعدما تعرض تقي ناصر الوائلي لمحاولة اغتيال من مسلحين مجهولين شنوا هجوما على منزله في منطقة الدولعي، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت كتلة «إشراقة كانون» النيابية، والتي ينتمي إليها الوائلي في بيان أن مجموعة خارجة عن القانون استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للهجوم على النائب وعائلته، ولم يسفر ذلك عن ضحايا بالأرواح، رغم الأضرار المادية.

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جرائم
«أدعو الجهات ذات العلاقة إلى عدم التهاون مع هكذا جرائم من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في بغداد والمحافظات كافة».
محسن المندلاوي - نائب رئيس البرلمان العراقي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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