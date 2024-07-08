اعتداء على برلماني يثير الغضب بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار اعتداء على نائب مجلس النواب العراقي الغضب داخل البرلمان، بعدما تعرض تقي ناصر الوائلي لمحاولة اغتيال من مسلحين مجهولين شنوا هجوما على منزله في منطقة الدولعي، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت كتلة «إشراقة كانون» النيابية، والتي ينتمي إليها الوائلي في بيان أن مجموعة خارجة عن القانون استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للهجوم على النائب وعائلته، ولم يسفر ذلك عن ضحايا بالأرواح، رغم الأضرار المادية.

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جرائم

«أدعو الجهات ذات العلاقة إلى عدم التهاون مع هكذا جرائم من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في بغداد والمحافظات كافة».

محسن المندلاوي - نائب رئيس البرلمان العراقي