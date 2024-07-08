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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما تم التوافق على دعم تحالفات سعودية تركية في المشاريع التنموية الكبرى، اختتم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، زيارته الرسمية إلى تركيا، والتي هدفت إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية للطرق وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وخلق تحالفات جديدة بين المقاولين السعوديين والأتراك في هذه المجالات. وشهد الحقيل في إسطنبول انطلاق المنتدى السعودي التركي للمقاولات وورشة العمل المصاحبة، والتي نظمتها الهيئة السعودية للمقاولين لربط شركات المقاولات بين البلدين، من خلال خلق تحالفات في المشاريع التنموية الكبرى. لقرءاة المزيد من تصريحات الوزير: تعاون في مجالات البيئة والنظافة وتدوير النفايات.

تسخير جميع الإمكانات لنهضة المدن وازدهارها.

الإسهام في تطوير الضواحي والمشاريع السكنية.



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