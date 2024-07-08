مشاريع تصريف سيول مكة متعثرة منذ عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تساءل مواطنون عن أسباب تأخر مشاريع أمانة العاصمة المقدسة لتصريف مياه الأمطار والسيول والتي أبرمت 9 عقود منها لتنفيذها قبل عام، مشيرين إلى أن عددا من المواقع كحي العمرة، لم يبدأ العمل فيها حتى الآن. بدوره أوضح المتحدث الرسمي بالأمانة أسامة زيتوني لـ»مكة» أن جميع عقود المشاريع وقعت، وجرى تسليمها للمقاولين، عازيا عدم البدء في تنفيذها ببعض المواقع إلى أنها تحت إجراءات التسليم، والبعض الآخر تسلم المقاول أكثر من موقع، وبعد الانتهاء من موقع يتسلم الموقع الذي يليه بحسب الأولويات. لقرءاة المزيد أبرز المشاريع: قنوات رئيسة وفرعية لتصريف مياه الأمطار شمال مكة

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