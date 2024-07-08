إجراءات شاملة لتعزيز مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الطبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للرعاية المديدة والتأهيل الطبي، والإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية أخيرا إطلاق مشروع تعزيز إجراءات مكافحة العدوى في مراكز التأهيل الطبي والرعاية المديدة بالمملكة. ويعمل المشروع على إنشاء ثقافة شاملة لإجراءات مكافحة العدوى، لتكون نموذجا يحتذى به لمقدمي الرعاية الصحية التأهيلية والمديدة على مستوي العالم، وتأسيس بيئة أكثر أمانا للمرضى والممارسين والزوار، من خلال تطبيق إجراءات شاملة لمكافحة العدوى. في المقابل يستهدف المشروع جميع منشآت ومرافق التأهيل الطبي والرعاية المديدة بالمملكة. من أهداف المشروع: تحسين تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

رفع مستوى الوعي والمهارات فيما يخص مكافحة العدوى في جميع منشآت ومرافق التأهيل الطبي والرعاية المديدة بنهاية 2025.

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