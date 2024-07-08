الحوثي يعلن الحرب على الخطوط اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت ميليشيات الحوثي من خطابها الإعلامي بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية، في حرب كلامية بعد ساعات من اختتام الجولة التاسعة لمشاورات الأسرى والمعتقلين بين الحكومة وميليشيات الحوثي، ووصولها لطريق مسدود بشأن التوصل لتسوية إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل) برعاية الأمم المتحدة. لقرءاة المزيد تطورات يمنية الجيش اليمني يضبط جهازا متحركا مزودا بكاميرات تابعا للحوثي.

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