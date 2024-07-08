برنامج بحثي لدعم الشركات والمستثمرين والرواد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى البنية التحتية البحثية بالمملكة، وذلك بهدف الاستفادة من البوابة الوطنية، للوصول للبنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، التي أطلقتها الهيئة لتمكين الباحثين والمبتكرين من الوصول المفتوح إلى 1000 مختبر بحثي. وحدد البرنامج الفئات المستهدفة، المتمثلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين ورواد الأعمال، وسيسهم في تزويدهم بتعريف حول سياسة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية والممكنات المتوافرة، إلى جانب تعريفهم بالبوابة الوطنية للوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية. لقراءة المزيد أهداف البرنامج:

دعم قطاع البحث والتطوير والابتكار

تعزيز الأولويات الوطنية، وهي: صحة الإنسان.

الاستدامة البيئية.

الاحتياجات الأساسية.

الريادة في الطاقة والصناعة.

اقتصادات المستقبل.

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