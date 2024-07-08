شكرا لقرائتكم خبر عن 46 مئوية.. الأحساء الأعلى حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، أن الأحساء سجلت 46 درجة مئوية.

وجاءت الدمام والقيصومة ووادي الدواسر في المرتبة الثانية وسجلت كل منها 45 درجة مئوية.

وبـ44 مئوية جاءت كل من المدينة المنورة ومنى وشرورة في المرتبة التالية.