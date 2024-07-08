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46 مئوية.. الأحساء الأعلى حرارة في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، أن الأحساء سجلت 46 درجة مئوية.
وجاءت الدمام والقيصومة ووادي الدواسر في المرتبة الثانية وسجلت كل منها 45 درجة مئوية.
وبـ44 مئوية جاءت كل من المدينة المنورة ومنى وشرورة في المرتبة التالية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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