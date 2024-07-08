فتح باب القبول للبرامج المهنية برفحاء

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء، القبول والتسجيل في برامج الدبلوم الصناعي الثانوي، وبرنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد في تخصص الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف.

وأوضح المعهد أن التقديم بدأ من اليوم 01 / 01 / 1446، ويستمر إلى 04 / 01 / 1446، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «قبولي» من خلال الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/auth

وبيّن المعهد أن القبول المباشر وإجراء الفرز والقبول المبدئي سيبدآن بتاريخ 09 / 01 / 1446 إلى 11 / 01 / 1446.

مشيرًا إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ودورات تطويرية في مجال التخصص، وأولوية القبول في الكليات التقنية، كما يوجد فريق للتنسيق الوظيفي يسعى لتوفير الوظيفة المناسبة للتخصص، وفرصة الحصول على دعم ريادة لفتح مشروع خاص بالخريج.