فتح باب القبول للبرامج المهنية برفحاء

وأوضح المعهد أن التقديم بدأ من اليوم 01 / 01 / 1446، ويستمر إلى 04 / 01 / 1446، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «قبولي» من خلال الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/auth
وبيّن المعهد أن القبول المباشر وإجراء الفرز والقبول المبدئي سيبدآن بتاريخ 09 / 01 / 1446 إلى 11 / 01 / 1446.
مشيرًا إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ودورات تطويرية في مجال التخصص، وأولوية القبول في الكليات التقنية، كما يوجد فريق للتنسيق الوظيفي يسعى لتوفير الوظيفة المناسبة للتخصص، وفرصة الحصول على دعم ريادة لفتح مشروع خاص بالخريج.
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