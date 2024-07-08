شكرا لمتابعة خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة أونروا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانت رابطة العالم الإسلامي قصفَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تؤوي النازحين المدنيين في مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجرائم الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدَّد على الضرورة المُلحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لهذا الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية، بوضع حدٍّ للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء.