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الجامعة الإسلامية تعلن آخر موعد للتسجيل في برامج البكالوريوس

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن قرب انتهاء فترة التسجيل في برامج البكالوريوس (للسعوديين وطلاب المنح الداخلية)، للعام الجامعي 1446 هـ.
وأوضحت الجامعة أن إغلاق بوابة القبول سيكون يوم الثلاثاء 3 محرم 1446هـ، مُشيرةً إلى إمكانية متابعة مواعيد إجراءات القبول خلال الفترات الموضحة عبر رابط تقديم طلبات القبول من هــــــنـــــــا. كما يمكنكم متابعة مواعيد إجراءات القبول خلال الفترات الموضحة.
رابط... This is a Twitter Status— الجامعة الإسلامية (@iu_edu)

مرحلة البكالوريوس

سبق وأعلنت الجامعة بدء التسجيل والقبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 1446 هـ للسعوديين والمنح الداخلية، ابتداءً من الاثنين 25 من شهر ذي الحجة، وحتى 3 من شهر محرم، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وبيّنت الجامعة أن القبول يشمل 9 كليات نظرية وعلمية بالجامعة، تشمل 19 تخصصًا في كليات الشريعة، والعقيدة والدعوة، والقرآن الكريم، والحديث الشريف، واللغة العربية والدراسات الإنسانية، والأنظمة والاقتصاد، إضافة إلى تخصصات كليات الهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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