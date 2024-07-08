شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإسلامية تعلن آخر موعد للتسجيل في برامج البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل

تحيطكم #عمادة_القبول_والتسجيل في #الجامعة_الإسلامية، بقرب انتهاء فترة التسجيل في برامج البكالوريوس (للسعوديين وطلاب المنح الداخلية)، للعام الجامعي 1446 هـ، وسيكون إغلاق بوابة القبول يوم الثلاثاء 3 محرم 1446هـ.



كما يمكنكم متابعة مواعيد إجراءات القبول خلال الفترات الموضحة.



رابط… pic.twitter.com/q737aGoyRC — الجامعة الإسلامية (@iu_edu) July 7, 2024

مرحلة البكالوريوس

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن قرب انتهاء فترة التسجيل في برامج البكالوريوس (للسعوديين وطلاب المنح الداخلية)، للعام الجامعي 1446 هـ.وأوضحت الجامعة أن إغلاق بوابة القبول سيكون يوم الثلاثاء 3 محرم 1446هـ، مُشيرةً إلى إمكانية متابعة مواعيد إجراءات القبول خلال الفترات الموضحة عبر رابط تقديم طلبات القبول من هــــــنـــــــا. كما يمكنكم متابعة مواعيد إجراءات القبول خلال الفترات الموضحة.رابط... This is a Twitter Status— الجامعة الإسلامية (@iu_edu)سبق وأعلنت الجامعة بدء التسجيل والقبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 1446 هـ للسعوديين والمنح الداخلية، ابتداءً من الاثنين 25 من شهر ذي الحجة، وحتى 3 من شهر محرم، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.وبيّنت الجامعة أن القبول يشمل 9 كليات نظرية وعلمية بالجامعة، تشمل 19 تخصصًا في كليات الشريعة، والعقيدة والدعوة، والقرآن الكريم، والحديث الشريف، واللغة العربية والدراسات الإنسانية، والأنظمة والاقتصاد، إضافة إلى تخصصات كليات الهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم.