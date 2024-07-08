شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإسلامية تعلن آخر موعد للتسجيل في برامج البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن قرب انتهاء فترة التسجيل في برامج البكالوريوس (للسعوديين وطلاب المنح الداخلية)، للعام الجامعي 1446 هـ.
وأوضحت الجامعة أن إغلاق بوابة القبول سيكون يوم الثلاثاء 3 محرم 1446هـ، مُشيرةً إلى إمكانية متابعة مواعيد إجراءات القبول خلال الفترات الموضحة عبر رابط تقديم طلبات القبول من هــــــنـــــــا. كما يمكنكم متابعة مواعيد إجراءات القبول خلال الفترات الموضحة.
رابط... This is a Twitter Status— الجامعة الإسلامية (@iu_edu)
وبيّنت الجامعة أن القبول يشمل 9 كليات نظرية وعلمية بالجامعة، تشمل 19 تخصصًا في كليات الشريعة، والعقيدة والدعوة، والقرآن الكريم، والحديث الشريف، واللغة العربية والدراسات الإنسانية، والأنظمة والاقتصاد، إضافة إلى تخصصات كليات الهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم.
وأوضحت الجامعة أن إغلاق بوابة القبول سيكون يوم الثلاثاء 3 محرم 1446هـ، مُشيرةً إلى إمكانية متابعة مواعيد إجراءات القبول خلال الفترات الموضحة عبر رابط تقديم طلبات القبول من هــــــنـــــــا. كما يمكنكم متابعة مواعيد إجراءات القبول خلال الفترات الموضحة.
رابط... This is a Twitter Status— الجامعة الإسلامية (@iu_edu)
تحيطكم #عمادة_القبول_والتسجيل في #الجامعة_الإسلامية، بقرب انتهاء فترة التسجيل في برامج البكالوريوس (للسعوديين وطلاب المنح الداخلية)، للعام الجامعي 1446 هـ، وسيكون إغلاق بوابة القبول يوم الثلاثاء 3 محرم 1446هـ.— الجامعة الإسلامية (@iu_edu) July 7, 2024
كما يمكنكم متابعة مواعيد إجراءات القبول خلال الفترات الموضحة.
رابط… pic.twitter.com/q737aGoyRC
مرحلة البكالوريوسسبق وأعلنت الجامعة بدء التسجيل والقبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم 1446 هـ للسعوديين والمنح الداخلية، ابتداءً من الاثنين 25 من شهر ذي الحجة، وحتى 3 من شهر محرم، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وبيّنت الجامعة أن القبول يشمل 9 كليات نظرية وعلمية بالجامعة، تشمل 19 تخصصًا في كليات الشريعة، والعقيدة والدعوة، والقرآن الكريم، والحديث الشريف، واللغة العربية والدراسات الإنسانية، والأنظمة والاقتصاد، إضافة إلى تخصصات كليات الهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم.