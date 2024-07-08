46 مئوية.. الأحساء الأعلى حرارة في المملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن سدايا.. شروط ورابط المشاركة في معسكر تقنيات إدارة الزحام والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية