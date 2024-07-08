شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين، أتربة مثارة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

ويصاحب الظاهرة رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات.