شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والشمالي، يصل إلى 3 أمتار على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.