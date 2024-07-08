شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 6 شهور.. 14872 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض 14872 جولة رقابية، و86523 زيارة لأسواق النفع العام والمسالخ خلال النصف الأول من عام 2024، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف التأكد من التزام الأسواق والمسالخ بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح فرع "بيئة الرياض"، أن الجولات الرقابية والزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية أسفرت عن مصادرة 573071 كيلو جرامًا من اللحوم والخضراوات والفواكه، وتوجيه 3099 إنذارًا، ورصد 2191 مخالفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال.

وجرى إتلاف 2604 رؤوس ماشية بشكل كلي، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التأكد من التزام المنشآت

وأشار الفرع إلى أن إجمالي المذبوحات خلال النصف الأول من عام 2024، تجاوزت 1.25 مليون رأس، بواقع 808215 رأس ضأن، و372214 من الماعز، و53136 من الجمال، 22654 من الأبقار.

وأكد أن الجولات والزيارات تأتي للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها.

وكذلك جودة الخدمة المقدمة، ومأمونية المصدر، ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة.