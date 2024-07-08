اخبار السعوديه

الدفاع المدني يُحذر من مخاطر المسابح على الأطفال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يُحذر من مخاطر المسابح على الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون ، واتباع إرشادات السلامة ، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأهاب “الدفاع المدني” بضرورة توفير أدوات السلامة ، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف ، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة ، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم ، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم ، وأجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا