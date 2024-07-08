شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يُحذر من مخاطر المسابح على الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون ، واتباع إرشادات السلامة ، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأهاب “الدفاع المدني” بضرورة توفير أدوات السلامة ، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف ، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة ، ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم ، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم ، وأجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح .