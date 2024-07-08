شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب تسمية شهر محرم بهذا الاسم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق سبب تسمية شهر “محرم” بهذا الاسم ، موضحاً أنه الشهر الأول من السنة الهجرية .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” سُمى شهر محرم بهذا الاسم ؛ لحرمة القتال فيه مهما كان ، والأشهر المحرمة هي : ذو القعدة ، ذو الحجة ، محرم وأخيراً شهر رجب ” .

وأشار إلى أن الحجاج يأتون قبل موسم الحج بشهر أي في شهر “ذو القعدة” ، فيما ينصرفون بعد شهر أي في شهر “محرم” ، لذلك حرم الإسلام القتال في هذه الأشهر الثلاثة المتتالية ، حتى يأمن الحجيج على أنفسهم وأموالهم .

وفي سياق متصل ، أوضح الزعاق حالة الطقس لشهر محرم لسنة الهجرية 1446ه‍ ، مؤكداً بأنه سيكون حار ؛ لأنه دخل في مدار جمرة القيظ مثل السنة الماضية 1445ه‍ .