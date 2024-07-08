شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على الباحة ورياح وأتربة على حائل والان نبدء بالتفاصيل

طقس حائل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى، والمندق, وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل اليوم، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏.‏وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى ‏الساعة ‏الثامنة ‏مساءً.